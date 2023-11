Calcio femminile - Manuela Giugliano regala il pari alla Roma contro il Bayern Monaco in Champions League!

Calcio femminile : la Fiorentina supera nettamente il Como in Serie A - pareggio tra Milan e Sampdoria

Tutto pronto per il Gran Galà del Calcio Femminile

Calcio a 5 femminile Clamoroso a Cascina. La Ricel Carrara perde dopo oltre tre anni

Il Cascina ha sconfitto la Ricel, interrompendo la striscia di vittorie delle carraresi che durava da 3 anni. Il risultato finale è stato di 4 - 1, con le reti di Magli, Lorusso e Masullo. La Ricel ...

Calcio femminile. L'Accademia ferma la capolista il Resto del Carlino

CALCIO FEMMINILE, IL DERBY DI MANCHESTER FA SEGNARE IL NUOVO RECORD DI SPETTATORI - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio femminile. L’Accademia ferma la capolista

Al centro sportivo di Vigarano Mainarda un’ottima Accademia Spal blocca la capolista Meran Women ottenendo un pareggio per 1-1 tanto prezioso per la classifica quanto importante per il morale.