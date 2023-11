Caivano | Lollobrigida inaugura il nuovo parco urbano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 1 minutoIl ministro dell’Agricoltura Francescoè arrivato aperre iladiacente al Centro Delphinia (fa parte dello stesso complesso), la cui realizzazione è stata curata dai Carabinieri della Biodiversità. Qui fino ad un mese e mezzo fa non si poteva accedere, perché l’area era invasa da piante infestanti e rifiuti anche pericolosi, come le siringhe usate dai tossicodipendenti. Poi il 7 ottobre i vari reparti dei Carabinieri della Biodiversità (28 quelli presenti in tutta Italia) sono entrati nell’area di proprietà del Comune e abbandonata da anni e hanno iniziato le opere di riqualificazione, coordinando il prelievo dei rifiuti da parte della ditta individuata dal Commissariato Straordinario di Governo, e asportando le piante basse e ...