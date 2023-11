(Di martedì 21 novembre 2023) Lo stabilimento sarà costruito in collaborazione con Huaihai, e renderebbe BYD il più grande produttore al mondo didi. Ma la batta con CATL è soloinizi....

BYD a tutta forza sulle batterie agli ioni di sodio : presto il mega-impianto di produzione in Cina

BYD a tutta forza sulle batterie agli ioni di sodio: presto il mega-impianto di produzione in Cina

Lo stabilimento sarà costruito in collaborazione con Huaihai, e renderebbe BYD il più grande produttore al mondo di batterie agli ioni di sodio. Ma la battaglia con CATL è solo agli inizi.

Il costruttore automobilistico cinese Byd ha raggiunto a ottobre 2023 il record di vendite di “Nev” (New Energy Vehicle che si traduce in ibride plug-in ed elettriche) per il sesto mese consecutivo a ...