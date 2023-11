Busta paga con beffa | aumenti del 2024 azzerati | ecco per chi e quanto ci si rimette

(Di martedì 21 novembre 2023) Il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici rischia di nascondere unain: lo stipendio potrebbe diventare addirittura più basso, nonostante gliprevisti dal rinnovo. Una decina di euro mensili in meno per chi guadagna poco meno di 35mila euro e rischia di perdere i benefici del taglio del cuneo fiscale. Il problema, infatti, è lo scalone creato dallo sgravio contributivo. Ricordiamo che tra i 25mila e i 35mila euro di stipendio si ha un taglio del cuneo del 6%. Ma sopra i 35mila euro annui lo sgravio sparisce. Basta un euro in più sopra la soglia e si perde il 6%. Il rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici Il taglio del cuneo fiscale diventa quindi correlato aglidegli statali con i 5 miliardi stanziati dal governo a tal fine. L’incremento medio in ...

La tabella sottostante illustra come varierebbe l'importo in busta paga di un insegnante delle scuole superiori con quindici anni di esperienza in diverse province italiane, secondo le varie ...

