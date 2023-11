(Di martedì 21 novembre 2023) Ce l'ABbiamo fatta. Nel pareggio per 0-0 con l'Ucraina sul campo neutro di Leverkusen in Germania che ha regalato all'Italia la...

Buongiorno insuperabile con Acerbi: ci pensa l'Inter

Ma in prospettiva futura continuano a seguire altri profili italiani e in questo sensoha scavalcato nelle preferenze Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Proprio i bergamaschi nello scorso ...

Buongiorno insuperabile con Acerbi: ci pensa l'Inter Calciomercato.com

I promossi e bocciati dell’Italia di Spalletti: Chiesa e Buongiorno sono super. Deludono Jorginho e Scamacca OA Sport

Buongiorno insuperabile con Acerbi: ci pensa l'Inter

Ce l'ABbiamo fatta. Nel pareggio per 0-0 con l'Ucraina sul campo neutro di Leverkusen in Germania che ha regalato all'Italia la qualificazione alla fase finale di Euro 2024 proprio in terra… Leggi ...

Buongiorno insuperabile con Acerbi: sul mercato ci pensa l'Inter

Senza l'infortunato Bastoni, Spalletti ha lanciato un altro classe 1999 di nome Alessandro: Buongiorno. Al fianco di Acerbi, suo compagno di reparto anche nel debutto in nazionale maggiore del ...