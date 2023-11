Buon compleanno Stefano de Grandis | Alfonso Sabella | Pippo Marra …

(Di martedì 21 novembre 2023), Deborah Iurato,… …Ignazio Visco, Federico Palomba, Goldie Hawn, Francesco Pizzetti, Renato Dionisi, Gaetano Piepoli, Daniela Hamaui,de, Lorenzo Guerini, Giuseppe Scopelliti, Vincenzo Iaquinta, Angelo Pagotto, Andrea Pezzi, Raffaella Manieri, Cecilia Zorzi… Oggi 21 novembre compiono gli anni: Goretta Traverso, scrittrice, alpinista; Alberto Gazale, baritono; Franco Monaco, giornalista, scrittore; Benedetto de Angelis, ex calciatore, allenatore; Giorgio Fachini, ex tennista; Roberto Bencivenga, giornalista, conduttore tv, dirigente d’azienda; Enrico Lancia, storico e critico di cinema; Giuseppe, giornalista, editore di Adnkronos; Federico Palomba, ...

Sharon Stone pagò il salario di DiCaprio per 'Pronti a morire'

All'epoca, nonostante DiCaprio avesse ricevuto la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista per il film del 1993, 'Mr. Grape (What's Eating Gilbert Grape)', era ...

Buon compleanno San Martino, mostra diffusa ne racconta storia Agenzia ANSA

Buon compleanno, Fabio! Inter - News Ufficiali

Dragon Ball spegne 39 candeline: quanti progetti in arrivo per il manga più amato!

Quest'oggi Dragon Ball compie il suo 39° anniversario. L'età avanza, ma l'opera è più viva che mai con diversi progetti in arrivo!

Sharon Stone pagò il salario di DiCaprio per 'Pronti a morire'

Sharon Stone pagò lo stipendio di un giovane Leonardo DiCaprio per 'Pronti a morire (The Quick and the Dead)', film del 1995 diretto da Sam Raimi e interpretato dalla stessa Stone con Gene Hackman. Lo ...