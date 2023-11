BTS Monuments | Beyond The Star | svelata la data di uscita della nuova docuserie della band coreana

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 novembre 2023) Ecco quando potremo vedere su Disney+ laintitolata BTSTheche offrirà ai fan interviste mai viste prima, performance e momenti dietro le quinte. Dopo l'eccezionale debutto nel 2022 su Disney+ con BTS: Permission to Dance on Stage - LA, i BTS, le icone pop del XXI secolo, tornano nella casa dei contenuti coreani pluripremiati con BTSThe, unain otto episodi in arrivo dal 20 dicembre in esclusiva su Disney+. Con interviste mai viste prima, performance e momenti dietro le quinte con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, BTSThecondurrà il pubblico in un viaggio ...