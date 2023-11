BTS Monuments | Beyond The Star | su Disney+ la docuserie sulla band K-Pop

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 21 novembre 2023) BTSTheè il titolo delladidedicata allache ha fatto spopolare il K-Pop in tutto il mondo Dopo l’eccezionale debutto nel 2022 sucon BTS: Permission to Dance Stage – LA, i BTS, le icone pop del XXI secolo, tornano nella casa dei contenuti coreani pluripremiati con BTSThe, una nuovain otto episodi in arrivo dal 20 dicembre in esclusiva su. Gli alti e bassi di 10 anni di carriera in unaCon interviste mai viste prima, performance e momenti dietro le quinte con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, BTS...