(Di martedì 21 novembre 2023) L'icona degli anni '80, oggi 60enne, celebra la sua famiglia e lancia una frecciatina a chi criticava la sua scelta di sposare unpiùdi 15 anni. Anon interessa il giudizio degli altri, soprattutto quando si tratta di questioni di cuore. L'ex moglie di Sylvester Stallone, icona di bellezza degli anni '80, ha rivelato che la sua vita è cambiata quando ha incontrato il modello italiano Mattia Dessi nel 2004, quando lei aveva 41 anni e Dessi 25. Nonostante le critiche per la differenza d'età, dopo una storia d'amore vorticosa, la coppia si è unita in matrimonio e dopo 13 anni di tentativi di fecondazione in vitro, hanno finalmente accolto la figlia Frida, 5 anni.ha ammesso diricevuto una pioggia …

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano di nuovo insieme dopo un mese e mezzo di lontananza

Fotogallery - Valentina Ferragni con Matteo Napoletano, amore a Chicago Ultimo Aggiornamento Fotogallery -splendida mamma 60enne Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Manuel Bortuzzo ...

Brigitte Nielsen: «Ho avuto mia figlia a 55 anni e oggi mi sento un genitore migliore. Perché non lo dite a De Niro che è troppo vecchio» Vanity Fair Italia

Brigitte Nielsen: "Diventare mamma a 55 anni mi ha resa un genitore migliore" TGCOM

Brigitte Nielsen: "Quelli che mi criticavano per aver sposato un uomo più giovane sono tutti divorziati"

L'icona degli anni '80, oggi 60enne, celebra la sua famiglia e lancia una frecciatina a chi criticava la sua scelta di sposare un uomo più giovane di 15 anni.

Brigitte Nielsen: “Io mamma a 55 anni, tutti dicevano che ero troppo vecchia. Perché non lo dite a De Niro che ha 79 anni e un bimbo di 7 mesi

In un’intervista rilasciata a People, l’oramai ex modella ed interprete di film anni ottanta, come Cobra e Rocky IV, ha raccontato come si sente ad essere giorno dopo giorno mamma per la quinta volta ...