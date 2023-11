Bremer | “Devo tutto a Mazzarri | lo sapete cosa fece per me…”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 novembre 2023)svela un retroscena con walter, oggi tecnico del Napoli, risalente ai tempi in cui erano insieme al Torino. Notizie calcio Napoli – Nell’intervista rilasciata al The Telegraph durante il ritiro con il Brasile, Gleisonha ricordato con affetto gli anni al Torino insieme a Walter, attuale tecnico del Napoli. Il difensore ha svelato un retroscena importante sul rapporto col suo ex allenatore. “era come una figura paterna per me. Ho avuto un primo anno davvero difficile perché non avevo molte opportunità di giocare ed ero arrivato al momento in cui volevo andarmene” ha rivelato. Ma proprio nel momento più complicato,lo convinse a non mollare: “Miun discorso facendomi capire che contava su di ...