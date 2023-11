Brasile-Argentina | qualificazioni Mondiali 2026 | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 21 novembre 2023)è un match valido per la sesta giornata del girone sudamericano di qualificazione aie si gioca mercoledì alle 01:30:. Il primo Superclasico delleaiarriva in un momento delicato per ildi Fernando Diniz, commissario tecnico ad interim della Seleçao in attesa dell’arrivo di Carlo Ancelotti a partire da giugno 2024. La nazionale verdeoro è reduce da ben due sconfitte consecutive contro Uruguay e Colombia che hanno rallentato la sua corsa verso i primi posti del girone eliminatorio. Diniz – IlVeggente.it (Ansa)Dopo cinque turni sono solamente 7 i punti collezionati dal, settimo in classifica a -5 dagli storici rivali ...