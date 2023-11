Bouchard spalle al muro | lo scatto della rivale conquista i social

Leggi su ilveggente

(Di martedì 21 novembre 2023), sfida a distanza tra Genie e la sua collega russa: le foto in body vi faranno dimenticare quelle in bikini. Bella e impossibile, sexy e irriverente. Sono questi i “segreti” del successo di Eugenie, la tennista canadese che nel 2014 ha agguantato due semifinali e una finale Slam ma che, a causa di un brutto infortunio, non è più riuscita a tornare agli antichi fasti. InstagramPoco importa, in ogni caso, che non sia riuscita a raggiungere i traguardi sportivi che si era prefissata. Il successo lo ha raggiunto comunque, complici una personalità esplosiva e il suo saperci fare con inetwork. Lì ha mostrato sin dal primo giorno la sua vita super glamour, facendosi conoscere in ogni dove e lasciando che il pubblico la apprezzasse anche per le sue doti extra-tennistiche. Ogni giorno è una sorpresa con lei, perché non ...