Bottoms | la recensione del film con Rachel Sennott e Ayo Edebiri

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 21 novembre 2023) Il, 2023. Regia: Emma Seligman. Cast:, Ayo, Ruby Cruz, Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Galitzine, Miles Fowler, Dagmara Domi?czyk, Marshawn Lynch. Genere: Commedia. Durata: 91 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video, in lingua originale. Trama: PJ e Josie fondano un fight club per conquistare le cheerleader di cui sono innamorate e perdere la verginità prima di andare al college. Man mano che la peculiare attività extrascolastica prende piede, anche le ragazze più popolari della scuola vogliono imparare a combattere in nome dell’autodifesa, che pensano sia il fulcro del fight club. Ma quando le due fondatrici si trovano in una situazione di pericolo, dovranno scovare una via d’uscita prima che il loro piano venga ...