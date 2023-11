Botte da orbi sulla previsione delle nevicate Giuliacci | “Vi prendono in giro” | con chi ce l' ha

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Marioè una furia sulle previsioni meteo che danno la certezza dell'arrivo della neve a bassa quota. In un articolo apparso sul sito meteo.it il colonnello attacca: “Andiamo a sfatare alcune bufale che girano sul web”. Ed ecco la spiegazione scientifica: “Ladella neve fino in pianura è unacaratteristiche peculiari più difficili in campo meteo. Se l'errore previsionale di uno scienziato interessa un'area montana non scatena grandi problematiche, perché tanto sono zone poco abitate. Se però un previsore annuncia neve in una grande città e poi non succede nulla allora viene additata la meteorologia come scienza inesatta. In realtà, il problema non sono i modelli, ma chi dà per certo l'arrivo di neve al piano!”. E quindituona: “Dare per certa una ...