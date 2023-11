Boomerissima 2023 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Leggi su tpi

(Di martedì 21 novembre 2023) , 21 novembre Stasera, martedì 21 novembre, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ladi, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che, dopo il successo della prima edizione, torna con la nuova stagione con una strepitosa quanto divertente sfida generazionale: quella tra Boomer e Millennial. Due squadre agguerrite, la prima formata dai vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e, la seconda, dalle celebrity del nuovo millennio.intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (tasto 2 del digitale terrestre, 102 del ...