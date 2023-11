Bonus cultura | una nuova truffa | centinaia di ragazzi derubati dell’identità e danni allo Stato per 300mila euro

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Almeno 620appena maggiorenni raggirati in tutta Italia e circadi. Sono i numeri di unasulscoperta dai carabinieri, nell’ambito di una inchiesta condotta dalla Procura di Trieste. Si tratta, per altro, di un bilancio considerato non definitivo dagli stessi inquirenti, i quali si aspettano l’emersione di nuovi casi. Aisono stati estorti con l’inganno i dati personali, poi utilizzati per accedere altramite 18App. “Questavicenda aggiunge elementi preoccupanti al già folto elenco di casi di raggiri”, ha commentato il ministro della, Gennaro Sangiuliano, rivendicando che “sul ...