Bologna | le richieste di Motta per il rinnovo di contratto

(Di martedì 21 novembre 2023) Più coinvolgimento sul mercato e investimenti pesanti: ecco cosa chiede Thiagoalper rinnovare ilIlè al lavoro per cercare di blindare Thiago. Il tecnico italo-brasiliano ha molti estimatori e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, qualche big potrebbe approfittare dello stallo. Il tecnico si sente bene in città e con la prospettiva di far crescere una squadra di livello, ma per firmare il prolungamento vorrebbe alcune garanzie: la prima è un maggiore coinvolgimento nelle sessioni di calciomercato e la seconda chiede investimenti pesanti alla proprietà, per diventare una sorta di seconda Atalanta come modello di riferimento.