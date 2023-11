Bollette energia | Italia sesto paese più caro d' Europa

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Inper cucinare con un forno elettrico spendiamo 77 euro in un anno, vale a dire il 42% in più degli svedesi, il 63% in più dei francesi e addirittura più del doppio (+107%) degli spagnoli. La differenza non sta nelle ricette, ma risiede nelle tariffe dell'elettricità. Facile.it ha preso in esame gli ultimi dati Eurostat relativi al prezzo medio dell'elettricità applicato ai clienti domestici inscoprendo che, nel primo semestre dell'anno, l'è stato uno dei paesi con le tariffe più elevate. Nello specifico, tra i 27 paesi dell'Ue, l'è risultata essere ilpiùper quanto riguarda il costo dell'elettrica, con una tariffa media, incluse tasse ed oneri, pari a 0,378€/kWh. Pochi ...