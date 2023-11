Biathlon | Lisa Vittozzi | rialzatasi dopo aver inciampato | è pronta a scoprire la vera bellezza della vita

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Esattamente un anno fa, alla vigilia del 2022-23, susi era scritto che “è come se si fosse chiusa fuori dal club delle big tutta da sola, senza riuscire a trovare la chiave per rientrare. Come questo sia avvenuto e soprattutto dove sia finita la suddetta chiave nessuno lo sa. Di certo c’è che lei sta frugando da anni nella borsa, senza riuscire a recuperarla”. Ebbene, a dodici mesi di distanza, si può affermare che la benedetta, agognata e salvifica chiave è finalmente saltata fuori! La passata stagione ha difatti sancito il ritornosappadina nel luogo a cui appartiene, ovvero al gotha del. La luce, così come si era spenta ex abrupto a marzo del 2019, si è altrettanto riaccesa d’emblée a novembre 2022. L’ovvia conseguenza è stata quella di rivedereinanellare un ...