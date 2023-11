Biathlon | Dorothea Wierer potrebbe rinunciare al debutto di Östersund | cosa è successo alla campionessa altoatesina

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Una situazione da valutare. La Coppa del Mondo di2023-2024 sta per tornare. La sede della prima tappa del massimo circuito internazionale sarà. Sulle nevi svedesi assisteremo a un opening particolare, che contempla questo week end la single mixed e la staffetta mista, in programma il 25 novembre, e l’individuale femminile e maschile il 26.non rispondere all’appello, almeno per queste prime due giornate. Lainfatti ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere febbricitante (39°C). “Ottimo tempismo, come sempre”, l’amaro commento della fuoriclasse nostrana. Non è una novità per, se si pensa ai vari malanni nella pre-season, dovendo saltare anche l’appuntamento a ...