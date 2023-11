Biathlon | Dorothea Wierer nuova “Lady di Ferro” A 33 anni è pronta a un inverno da protagonista

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Cambiano le facce, gira la ruota del tempo, ma la vecchia carabina spara ancora nel vento. Siamo alla vigilia della stagione 2023-24 ea unasfida. L’ennesima, per chi ha ormai raggiunto l’Età di Cristo ed è consapevole di aver fatto una scelta opposta a quella di tante altre rappresentanti della sua generazione. In primavera, tutte le ultratrentenni di successo hanno deciso di dedicarsi ad altro nella vita. Lei no. Il richiamo dei Giochi olimpici 2026 è troppo acuto per essere lasciato cadere nel vuoto. Primo, perché un’edizione di casa della manifestazione a Cinque cerchi capita una volta nella vita. Se capita. Non tutti hanno questo onere e onore. Secondo, perché per lei il concetto “di casa” è elevato al quadrato. Ilsi terrà ad Anterselva, cioè dove ...