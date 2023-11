Benevento | un giovane risolve il contratto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa di riprendere domani la preparazione in vista della gara col Monterosi, con una seduta a porte aperte, il martedì delviene scandito da una notizia di mercato. La società giallorossa ha infatti comunicato di aver risolto consensualmente inche legava il difensore Francesco Perlingieri al club di via Santa Colomba. L’accordo precedente era in vigore fino alla prossima estate, dunque il rapporto tra la Strega e il ragazzo di Torre Annunziata si esaurisce con sette mesi di anticipo. Questa la nota della società: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale delper i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Perlingieri. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della ...