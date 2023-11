Belen Rodriguez si sposa? Spunta il dettaglio

Teo Mammucari e il limite superato a Ballando con le Stelle

... conclusa di colpo in bianco per non meglio precisate incomprensioni sia con il creatore Davide Parenti che con la collega Belén, era inevitabile che Teo si guardasse intorno per trovare la ...

Stefano De Martino, il messaggio sui social: «Fai le cose che ti fanno dimenticare…». Frecciatina per il matri ilmattino.it

Belen Rodriguez fa preoccupare i suoi amici: “Sta mentendo a se stessa” Il Fatto Quotidiano

Teo Mammucari e il limite superato a Ballando con le Stelle

Da quando è concorrente del programma di Rai1 il conduttore sembra incapace di fare a meno delle provocazioni e dei colpi bassi. Ma, a un certo punto, sarebbe opportuno dire basta ...

Cecilia Rodriguez non sta bene: “Ho preso freddo, ho fatto il test…”

Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl argentina Belen, ha ammesso sul suo profilo Instagram di avere alcuni problemi di salute.