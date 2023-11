Beautiful | anticipazioni 22 novembre | Brooke si sfoga con Hope | ma lei cerca di calmarla

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 21 novembre 2023)22, dopo che i Forrester non l’hanno invitata alla loro festa, è sempre più agitata e ne parla con, che però vuole essere tranquilla.22continua a sospettare di Taylor e Steffy, ma… La “nonna materna” di Douglas teme sempre che quella paterna e la zia stiano usando il ragazzino contro di lei, perché la Hayes vuole tornare con Ridge, e ne discute con la figlia. Tuttavia quest’ultima tenta di gettare acqua sul fuoco, dicendo ache non c’è da preoccuparsi, se Douglas sta un po’ da solo con il padre Thomas, e di non volere che i Forrester e le Logan si affrontino di nuovo (in questo ...