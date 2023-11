Beatrice e Letizia | i commenti post puntata

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 novembre 2023)commentano l’ultimo video trasmesso al termine dellainsieme alla new entry Sara Ricci Al termine delladel Grande Fratellocommentano l’ultimo video trasmesso durante il live in cui i ragazzi imitavano alcuni concorrenti. Aè toccato il ruolo di. In passato hanno più volte paragonato le due per la somiglianza e in effetti ancheha notato una certa similitudine: “mi fai imitata benissimo – afferma l’attrice – sei stata davvero bravissima.a questo punto parla con Sarà Ricci, anche lei presente alla conversazione, di quanto le piacerebbe fare l’attrice e delle sensazioni che le ha trasmesso l’imittazine di: ...