Bastoni | ecco l’esito dei nuovi esami! Ecco i tempi di recupero – Sky

(Di martedì 21 novembre 2023) Alessandrosi è infortunato al polpaccio durante il ritiro con l'Italia. Il difensore dell'Inter, questa mattina, ha effettuato nuove esami per verificare le sue condizioni:, questa mattina, ha effettuatoesami per verificare le condizioni del polpaccio dopo l'infortunio durante il ritiro con l'Italia. Secondo quanto riferito da Sky Sport i controlli hanno confermato la lesione al polpaccio. Il difensore salterà sicuramente la sfida con la Juventus e non verrà rischiato nella sfida di Champions League contro il Benfica. Speranze di vederlo in campo nella trasferta di Napoli o nel match contro l'Udinese.