Basta benzina | diesel o GPL | auto alimentate con un prodotto da casa | ecco quale

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 novembre 2023) Il tema del carburanteè diventato di fondamentale importanza in questo momento storico: c’è la prova per debellare le emissioni di CO2. Lesono argomento di costante discussione per tutti i cittadini italiani e in giro per il mondo. I governi spesso si interrogano su come ridurre al minimo le emissioni di sostanze nocive per l’ambiente e per questo motivo nel corso degli anni sono stati sviluppati altri tipi di motori rispetto a quelli canonici a cui siamo abituati da sempre., gasolio, metano, GPL, ibrido ed elettrico: al momento i veicoli sono sempre stati alimentati in questo modo ma a breve potrebbe esserci una novità clamorosa che può portare a grossi risparmi. Novità per i motori delle: esperimento dalla Cina Parliamo quotidianamente della salute della natura e dell’ambiente che ci circonda ...