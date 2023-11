Basket | Treviso Ingaggiati Justin Robinson e Osvaldas Olisevicius

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Entrambi sono pronti a esordire già domenica contro Pesaro- Ancora a zero punti dopo otto giornate,prova a puntellare il roster per dare una svolta al proprio campionato. Alla corte di coach Vitucci, con contratto fino a fine stagione e pronti ad andare in campo già domenica nella