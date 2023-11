Basket | supplementare amaro per Trento contro il Buducnost in EuroCup

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Sconfitta amara per la Dolomiti Energianell’ottava giornata di. La squadra di Galbiati si è arresa dopo un tempoa Podgoricail. Finisce 98-96 per i montenegrini, maha avuto con Baldwin i liberi per pareggiare a quattro secondi dal termine. Un ko che ferma un po’ la corsa europea della Dolomiti, che perde un’occasione per agganciare il treno playoff nel gruppo B. Anon sono bastati i 25 punti di un clamoroso Preston Hubb, che nel finale con una serie di canestri per poco non vince la partita da solo. Ottima anche la prestazione di Andrejs Grazulis, che firma 22 punti. Per ildecisivi i 23 punti di Yoan Makoundou e i 22 di Mckinley Wright. Ottimo avvio di, ...