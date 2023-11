Basilicata | Cia Agricoltori | Subito un piano di abbattimento di cinghiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Potenza, 21 nov. - (Adnkronos) - La Ciadi Potenza e Matera ha rinnovato la sollecitazione alla Regionead applicare undeglidei, già richiesto nei tavoli di concertazione con le sigle associative del settore primario. Il nuovo appello arriva dopo la decisione della Regione di stanziare 200.000 euro a favore dei Comuni per l'acquisto di recinti e chiusini per le catture degli ungulati. ''Per quanto rappresenti un lodevole tentativo di affrontare l'emergenza, non risolve il problema'', così la Cia commenta la misura e ribadisce ''l'urgenza di dare corso, prima possibile, a tutto quanto previsto dalper affrontare in modo organico e con tutti gli strumenti disponibili l'emergenza che vivono, in primo ...