Basciano usa un profilo fake per insultare Sophie Codegoni? L’assurda teoria social e la possibile spiegazione

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 21 novembre 2023) Nelle ultime ore, Alessandrosono tornati protagonisti sui, per via di una assurda. Secondo alcuni utenti, infatti, il deejay avrebbe usato unsu X (l’ex Twitter) con l’intento primario dila sua ex fidanzata nonché madre di sua figlia. Ma è davvero questa la verità?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.