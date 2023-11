(Di martedì 21 novembre 2023) Il Vicepresidente Onorario del Milan, Franco, aper ilfor the' mirato al reinserimento sociale dei giovani nei circuiti penali attraverso percorsi di educazione ...

Baresi e il progetto 'Play for the future': 'La Napoli che piace a Maradona'

Il Vicepresidente Onorario del Milan, Franco, a Napoli per il'Play for the future' mirato al reinserimento sociale dei giovani nei circuiti penali attraverso percorsi di educazione sportiva e di orientamento professionale (di ...

Baresi e il progetto "Play for the future": "La Napoli che piace a Maradona" La Gazzetta dello Sport

“Play for the Future”: presentato a Napoli il primo bilancio del progetto Fondazione Milan

Baresi: «Juve e Inter avvantaggiate per lo scudetto, ma il Milan e il Napoli…»

Baresi: «Juve e Inter avvantaggiate per lo scudetto, ma il Milan e il Napoli…». Le parole dell’ex difensore sul campionato Baresi, ex difensore e leggenda del Milan, è intervenuto a Napoli per il prog ...

"Play for the Future": presentato a Napoli il Primo Bilancio del Progetto

57 partecipanti coinvolti – tutti di sesso maschile e in gran parte minorenni (70%) – svolgono ora regolarmente attivita` sportiva, conducono colloqui di lavoro e seguono un percorso di orientamento ...