Barbara D’Urso in giacca e gonna è senza età | il look da copiare

Leggi su dilei

(Di martedì 21 novembre 2023) Bon ton, elegante, ma con un tocco super trendy:ultimamente sta regalando ai suoi follower su Instagram deimemorabili e alla moda. Da, perché adatti a tutti e a ogni tipologia di corpo. Proprio come l’ultimo outfit che ha voluto condividere sul social in cui la si vede indossare un completoche va bene per ogni età. A fare la differenza possono essere gli accessori, o il make-up. Lontana dal piccolo schermo, ma non dal cuore dei suoi tantissimi fan, la presentatrice è stata sommersa di complimenti. Meritatissimi, non solo per la scelta di stile ma anche per il suo fascino: ultimamente, infatti, appare ancora più bella., ildae cha bene a tutte (a ...