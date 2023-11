Barbara De Santi duro sfogo dopo Uomini e Donne | “Grande bluff” FOTO

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 21 novembre 2023) Nel corso delle ultime puntate dici sono stati diversi momenti in cui si è parlato diDe. La donna è finita al centro dell’attenzionel’ultima sfilata femminile, in cui ha coinvolto Marco Viola sulla passerella e i due hanno dato luogo ad una scena molto romantica e piccante. Da quel momento in poi, tra i due è come se fosse scoccata una scintilla, almeno questo è ciò che sembrava. Nella puntata di ieri, infatti, Marco ha posto un po’ di freni, e la cosa ha fatto rimanere molto male. Successivamente alla messa in onda, infatti, la donna si è resa protagonista di uno. Brutto due di picche perDeDe ...