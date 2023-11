Bankitalia | cala a giugno la domanda in Campania a causa di inflazione e mutui Avallone | Cauto ottimismo per il futuro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) di Giuseppe Delle Cave E’ un aggiornamento congiunturale che risente fortemente dell’impennata dell’innel primo semestre del 2023 e del conseguente aumento dei tassi d’interesse, soprattutto dei, quello presentato oggi in conferenza stampa dal direttore della sede di Napoli della Banca d’Italia, Marina. Un flessione dellainterna che frena la crescita di tutte le attività economiche, con un 1,1 per cento in più in linea con la media italiana (1,2%) ma più basso come trend rispetto allo stesso periodo del 2022 e agli scorsi anni, in cui la crescita era addirittura triplicata. Fanno eccezione i settori dell’export regionale, con il raddoppio del farmaceutico e il contributo fondamentale fornito dall’agroalimentare e dal comparto automobilistico (con vendite ...