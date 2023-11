Bando per la selezione di 180 nuovi dipendenti al Comune di Napoli

La psicanalista Slepoj : “I figli sono abbandonati a se stessi. Non c’è percorso educativo. I genitori accompagnano ovunque i figli ma non stanno con loro”

Ciro Petrone abbandona il Grande Fratello - Angelica - Rosy e Vittorio in nomination per l'eliminazione

Università agli Erzelli, pubblicata graduatoria bando I lotto. Toti: 'Avvio cantiere inizio 2024'

È stata resa pubblica la graduatoria deldi garail primo lotto dei lavoriil trasferimento della scuola politecnica dell'Università di Genova agli Erzelli, nel nuovo parco scientifico - tecnologico. 'Un sostanziale passo in ...

Genova: bando per la fornitura di bus elettrici - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Lazio, il bando per l'apicoltura 2024 - Zootecnia - AgroNotizie Agronotizie

Avviso per l’inserimento in graduatoria per la concessione di un’area all’interno del mercato del contadino. Rettifica numero aree da assegnare.

In riferimento all'avviso per l’inserimento in graduatoria per la concessione di un’area all’interno del mercato del contadino, si comunica che nel bando e nel precedente comunicato è stato indicato, ...

Università Erzelli, pubblicata la graduatoria del bando per il primo lotto

Al primo posto per punteggio complessivo l’Impresa Percassi S.p.a, ora le verifiche di congruità dell’offerta. Toti: "Primo cantieri a inizio 2024" ...