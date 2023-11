Bambino | dici ca***te | botte da orbi tra Lucarelli e Sallusti

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Scintille tra Selvaggiae Alessandro. A "È sempre Cartabianca", la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4, si parla della tragica vicenda di Giulia Cecchettin, la 22enne veneta uccisa dall'ex, Filippo Turetta. Una storia che ha colpito in profondità l'opinione pubblica, ma che ha anche scatenato letture politiche e una discussione sul ruolo della società patriarcale nella violenza di genere che sta creando divisioni profonde. Il direttore del Giornale è sicuro che la "cultura patriarcale, ammesso che in Italia ce ne sia una prevalente, non c'entra nulla. È un fatto, guardiamo la triste classifica dei femminicidi, l'Italia ne ha sensibilmente meno dei paesi del nord Europa". Infatti la Lettonia in termini percentuali, e la Germania per numeri assoluti, fanno segnare dati molto peggiori di quelli italiani. Anzi, ...