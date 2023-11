Azzurri dal Quirinale | Mattarella accoglie i vincitori della Coppa Europa di atletica

Leggi su 361magazine

L'appuntamento è previsto per il 29 novembre alle 12 Un trofeo che l'azzurra non aveva mai conquistato, unaattesa per quasi sessant'anni e finalmente sollevata al cielo per merito di un gruppo favoloso e di uno spirito di squadra senza precedenti. Adesso il massimo onore, quello di essere ricevuti aldal PresidenteRepubblica Sergio. Mercoledì 29 novembre, alle ore 12, il Capo dello Stato incontrerà gli atletiprotagonistiprima storica vittoria agli Europei a squadre, trionfo ottenuto nello scorso mese di giugno in Polonia, a Chorzow, con una schiacciante vittoria sulle altre potenze europee dell'.