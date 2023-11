AYANEO Slide | Nuova console portatile con tastiera QWERTY

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 21 novembre 2023) Nell’ecosistema delleportatili, unastella è apparsa nel firmamento dei dispositivi di gioco: la. Prodotta da, nota per la sua audacia nel campo tecnologico, questaè un capolavoro che promette di rivoluzionare il panorama del gamingannunciata: Svelate le specifiche tecniche Durante l’IFA 2023 a Berlino, tra le novità come la Legion Go di Lenovo, lasi è distinta come un vero outsider. La sua caratteristica principale è uno schermo scorrevole che, quando sollevato, svela non solo i classici pad laterali ma anche unacompleta, un tocco di innovazione che la rende ...