Aveva inneggiato a Hitler con un post antisemita | si è dimessa la professoressa Hanane Hammoud

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023)– la docente di matematica di nazionalità libanese di H-Campus, di Roncade (Treviso) – ha fatto pervenire oggi le proprie dimissioni, dopo che 10 giorni fapubblicato su Instagram la frase “Andate all’inferno,ragione su di voi ebrei”. L’insegnante – cherimosso il messaggio, ma con un ritardo sufficiente a consentire gli screenshot –ammesso le proprie responsabilità scusandosi per l’accaduto ed era stata sospesa per un periodo di dieci giorni. Alla scadenza del termine previsto dal codice del lavoro per consentire ai dipendenti accusati di motivi sufficienti a determinare il licenziamento di presentare una memoria difensiva,ha ritenuto opportuno rassegnare direttamente le proprie ...