Audizioni su disturbi dell’alimentazione | interviene Heinz Beck

(Di martedì 21 novembre 2023) ROMA – Mercoledì 22 novembre, alle ore 15, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva suiin età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, svolgerà ledi: Mauro Serafini, Professore ordinario di Scienze tecniche e dietetiche applicate, insegnamento di alimentazione e nutrizione umana, dell’Università degli Studi di Teramo;(foto), Chef. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

I nativi digitali sono analfabeti digitali

... da diversi anni, sono tutor e referente per gli studenti disabili DSA, studenti conper l'... del tipo Per noi antropologi è molto vero quello che in una delleprecedenti ho sentito ...

Relazioni tra generi e dinamiche di potere: il problema della violenza Fondazione Milano

Psicologia delle cure primarie. In Lombardia iniziato l'iter in ... Quotidiano Sanità

L’omicidio del cardiologo Alaimo, il racconto in aula della segretaria dell’ambulatorio

Proseguono le audizioni dei testimoni nel processo a carico di Adriano Vetro, il bidello che ha ucciso il cardiologo Alaimo a Favara ...

Psicologia cure primarie: audizioni in Commissione Sanità Lombardia

La prossima seduta di audizioni è in programma giovedì 23 novembre: la votazione finale del provvedimento in Aula è calendarizzata per fine gennaio 2024. Alcuni dati In Italia la prevalenza dei ...