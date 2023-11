Attaccano Giorgia Meloni? Ma a Gaza ecco come le femministe perdono la faccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Avvertenza: le due manifestazioni di Non una di meno - oltre a quella principale di Roma ce ne sarà un'altra a Messina - sono state convocate il 7 novembre. Quindi prima della tragedia di Giulia Cecchettin. Di conseguenza ora l'ottava mobilitazione in altrettanti anni contro la «violenza patriarcale» in coincidenza della “giornata nazionale contro la violenza di genere”, sabato 25 novembre, è destinata ad assumere tutt'altra visibilità. Avvisaglie ci sono già state: a Roma sabato scorso c'è stata una “passeggiata arrabbiata” nelle vie del Pigneto, quadrante est della Capitale, zona di movida, con fischietti e cartelloni. Stessa cosa è successa a Reggio Emilia, a Castelfranco Veneto, a Treviso, a Messina. Ma per tutt* - l'asterisco è obbligatorio, visto che i comunicati redatti da quello che si definisce “movimento femminista e transfemminista” riflettono il rifiuto di ogni riferimento ...