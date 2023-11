Atletica | Alessia Pavese | “La Richardson mi ha dato la carica Nei 100 ho ancora ampi margini”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Protagonista della meravigliosa staffetta italiana 4×100 metri che ha chiuso in quarta posizione gli ultimi Mondiali di Budapest,è stata ospite della nuova puntata di Sprint2u, visibile su Sport2U, web tv di OA Sport. La 25enne lombarda, ultima frazionista azzurra, ha rilasciato una lunga intervista parlando dei suoi grandi progressi e ripercorrendo le tappe clou della stagione 2023. “Sicuramente sono nata più come duecentometrista e sento di esserlooggi. Ho sempre fatto i 100 in questi ultimi anni piuttosto che i 200 anche per una serie di infortuni vari legati al correre in curva. Mi sono spostata un po’ più sui 100 anche per questo. Comunque ci siamo impuntati sui 100 perché, d’accordo con il mio allenatore, pensiamo di averemargine. Stiamo lavorando tantissimo sul curare bene i primi ...