Atalanta-Napoli | divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 novembre 2023) Sul sito delle istruzioni per acquistare i biglietti per la partita. Si tratta della prima partita da nuovo allenatore delper Walter Mazzarri che parte subito con in big match importante in ottica quarto posto in campionato. Purtroppo per i tifosi del, non sarà possibile acquistare ise si èin Campiona. Infatti le autorità hanno vietato la trasferta ai. Inoltre, ad acquistare i biglietti potranno essere i possessori di fidelity card. Il comunicato del: “La SSCinforma che i biglietti per il matchvs, in programma sabato 25 novembre 2023, alle ore 18:00 al Gewiss Stadium d Bergamo, ...