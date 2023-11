(Di martedì 21 novembre 2023) Entro il 1° dicembre vengono immessi in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico gli ex dipendenti delledidella terza procedura assunzionale dopo l'internalizzazione dei servizi dinelle scuole. La graduatoria nazionale è stata pubblicata sul sito InPA il 17 novembre. L'articolo .

Assunzioni ATA collaboratori scolastici ex LSU : ecco i posti per provincia - 590 totali - 259 solo a Roma. GUIDA compilazione domanda

Assunzioni ATA ex Lsu: servizio prestato per le ditte di pulizia non viene riconosciuto per ricostruzione carriera e scatto stipendiale Orizzonte Scuola

