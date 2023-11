Assalto a una festa | aggrediti e accoltellati i partecipanti | un morto e otto feriti

Leggi su today

(Di martedì 21 novembre 2023) La Francia è sshock per una maxi rissa in unadi paese che si è conclusa con la morte per accoltellamento di un giovane di soli 16 anni, di nome Thomas, e il ferimento di altre 8 persone, di cui tre in modo grave. È accaduto a Crépol, un piccolo comune nel dipartimento della Drone nei...