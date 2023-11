Aspetta l’ex fidanzata e la sfregia con l’acido muriatico | l’aveva già minacciata

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 novembre 2023) Una ragazza di 23 anni è stata ustionata al volto dalcompagno che le ha lanciato contro un getto di acido. L’aggressore ha atteso la giovane all’uscita del posto di lavoro, in via Pontida, a Erba e l’ha aggredita. Ferito anche un collega di 47 anni intervenuto in suo soccorso.LEGGI ANCHE: Giulia ha lottato per 25 minuti contro Filippo. E lei pagò l’ultima cena La giovane non è in pericolo di vita Subito dopo l’aggressione, la ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale al Sant’Anna: al momento le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo è stato fermato dai carabinieri l’aggressore: l’uomo era già stato arrestato a fine agosto, sempre per reati persecutori nei confronti della ragazza che lo aveva lasciato, dopo una serie di incursioni nei suoi confronti.LEGGI ANCHE: Giulia Cecchettin, la scrittrice del ‘bravo ...