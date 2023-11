Ascolti tv Ucraina Italia e Grande Fratello chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di lunedì 20 novembre 2023

(Di martedì 21 novembre 2023)tv, chi hala gara deglitelevisivi tra “” su Rai 1 e “” su Canale 5?20, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. La nuova stagione televisiva è ripartita e la gara degliè più accesa che mai. Da una parteabbiamo avuto “valida per le qualificazioni agli europei”, dall’altra, sulle reti Mediaset, va in onda il “...

Nazionale di calcio: effetto Spalletti, un immigrato su 4 ha seguito partita

... l'ottimo risultato per la Rai è rappresentato anche dall''effetto Spalletti' sugli, ovvero ... Questo trend era già stato segnalato nelle precedenti partite, in particolare Italia -...

Ascolti Tv: oltre 7 milioni di telespettatori per il match con la ... FIGC

Ascolti Italia-Macedonia: gli Azzurri convincono anche in televisione Calcio e Finanza

Shevchenko parla prima di Ucraina-Italia, l'ex calciatore è consigliere di Zelensky: "I soldati fanno il tifo"

L'ex calciatore del Milan Andriy Shevchenko, oggi consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha parlato dell'imminente partita Ucraina-Italia.

Italia, vietato sottovalutare l’Ucraina. Le scelte di Spalletti e dove vederla

A Leverkusen gli Azzurri avranno a disposizione due risultati su tre per staccare il biglietto per Euro 2024. Dopo gli scricchiolii in difesa contro la Macedonia, l'Italia non dovrà prendere sotto gam ...