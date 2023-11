Arriva l’inverno nel weekend | irruzione artica con freddo | vento e neve

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 novembre 2023) “Fino a giovedì compreso i mari italiani ospiteranno un vortice ciclonico i cui maggiori effetti si manifesteranno al Meridione – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “Sud, Sicilia e Sardegna saranno così interessati da piogge e rovesci frequenti, localmente intensi e a sfondo temporalesco; pioverà a tratti forte anche in quelle aree che in questi mesi hanno invece sofferto di forte deficit idrico, con particolare riferimento ai versanti ionici. Dopo il maltempo di martedì, il tempo sarà invece in progressivo miglioramento al Centro salvo ancora qualche precipitazione che tenderà a concentrasi sul versante adriatico (Marche e Abruzzo). Il tutto sarà accompagnato da venti a tratti forti a rotazione ciclonica, con raffiche talora superiori ai 70-80km/h al Centrosud. Al Nord invece il tempo continuerà a mantenersi secco e in prevalenza soleggiato, come ...