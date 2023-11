Arriva la serie Tv live action dei Gormiti

Leggi su tvzoom

(Di martedì 21 novembre 2023) Straffi, il papà delle Winx ora fa vivere iLa Stampa, di Adriana Marmiroli, pag. 31 Isostituirono, a partire dal 2005, indiani e soldatini: un po’ mostri, un po’ extraterrestri, incarnavano le forze della Natura e si coalizzavano per difendere il Pianeta da potenze devastanti. Il messaggio era già ecologico, ma i piccoli li usavano soprattutto per simulazioni di combattimento:buoni contro Cattivi. Li aveva inventati Giochi Preziosi e venivano venduti in edicola, collezionabili in bustina. Vennero distribuiti in una cinquantina di Paesi, declinati non solo in altri giocattoli e merchandising, ma pure in fumetti, videogames e cartoon (non bellissime). Un vero fenomeno globale dal cuore italiano in un ambito tutto nipponico. Sono passati più di 15 anni e il fenomeno ...